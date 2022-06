Polizei sucht randalierenden Radfahrer

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag einmal in der Donaustraße und ein weiteres Mal in der Gartenstraße sein Unwesen getrieben.

Gegen 23.30 Uhr wurde der Polizei zunächst eine kaputte Schaufensterscheibe eines Kunstladens in der Gartenstraße gemeldet. Diese ist von einem unbekannten Täter mit einem Stein eingeworfen worden. Kurz nach Mitternacht informierte dann ein Bewohner eines Anwesens in der Donaustraße die Polizei darüber, dass ein unbekannter Radfahrer die Haustür des Gebäudes mit einem Stein beworfen und beschädigt habe.

In beiden Fällen fanden die Beamten einen Pflasterstein vor, weshalb davon ausgegangen wird, dass es sich um denselben Täter handelte. Er war laut Polizei mit einem dunklen Pullover und einer hellen Base-Cap bekleidet. Die genaue Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Hinweise Täter nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461/9410, entgegen.