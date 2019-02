Valentin Wernz startklar für Weltcup in Kapstadt

Intensive Trainingseinheiten, mehrere hundert zurückgelegte Kilometer zu Fuß und auf dem Rad sowie unzählige Bahnen im Wasser hat er hinter sich. Für den Profi-Triathleten Valentin Wernz ist damit alles angerichtet für seinen Saisonstart, der am Sonntag, 10. Februar, im südafrikanischen Kapstadt bei einem Weltcup stattfindet.

Gemeinsam mit weiteren Spitzentriathleten von seiner Trainingsgruppe aus Saarbrücken und aus Potsdam, die überwiegend Teil der deutschen Nationalmannschaft sind, bereitete sich der Tuttlinger Valentin Wernz knapp vier Wochen in Potchefstroom, einer Stadt rund 120 Kilometer entfernt von Johannesburg in Südafrika, auf die diesjährige Triathlon-Saison vor. Wernz zog das Trainingslager auf 1300 Metern Höhe mit mehreren Einheiten pro Tag nahezu in vollem Umfang durch.

Auf dem Programm standen viele Kilometer, egal ob zu Fuß oder auf dem Rad: „Wir haben uns auf das Grundlagentraining konzentriert. Deshalb habe ich viele Kilometer in den Beinen. An manchen Tagen waren es 150 Kilometer mit dem Rad“, sagte Valentin Wernz unserer Zeitung und ergänzt: „Ich habe damit eine gute Basis für die Saison geschaffen. Durch das Trainingslager habe ich mich in allen drei Disziplinen verbessern können und ich fühle mich fit für die künftigen Herausforderungen“.

Die erste Herausforderung geht der 24-jährige Sportler bereits am Sonntag, 10. Februar, an. Dort steht er bei seinem ersten Weltcup in der diesjährigen Triathlon-Saison am Start. „Im Trainingslager habe ich speziell für dieses Rennen auch schnellere Einheiten absolviert, um mich gut auf den Weltcup vorzubereiten“, sagte Wernz.

Einen Platz unter den ersten zehn Athleten der insgesamt 66 Elite-Männer visiert er an. „Die Konkurrenz ist sehr stark, deutlich stärker als im Jahr zuvor“, so seine Einschätzung. Im vergangenen Jahr landete er auf Rang acht.

Der Tuttlinger hat bei dem Weltcup zudem die Möglichkeit, sich in der Weltrangliste zu verbessern. Rutscht er in dieser Liste unter die besten 80 Athleten, schafft er automatisch die Qualifikation der World Triathlon Series (WTS), der höchsten Klasse im Triathlon.

WTS-Rennen in Abu Dhabi

Das erste WTS-Rennen findet in diesem Jahr in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, am 8. und 9. März statt – für Wernz könnte dies der zweite Wettkampf in diesem Jahr sein: „Ich bin einer von vier deutschen Triathleten, die für die Mixed-Staffel nominiert wurden. Zwei davon gehen letztlich an den Start“, erklärte er. Für das WTS-Einzelrennen steht er auf der Warteliste. Ob er auch dort mitmischt, sei noch nicht abzusehen. Sein WTS-Debüt feierte Wernz übrigens erst im vergangenen Jahr.

Damit nicht genug: Nach Abu Dhabi reist der Profi-Triathlet direkt weiter nach Australien und Neuseeland für weitere zwei Weltcups. Somit steht dem 24-Jährigen bereits früh in der Saison ein straffes Programm mit möglichen vier internationalen Wettkämpfen bevor.