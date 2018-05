Valentin Wernz startet beim Weltcup in Südafrika

Der Tuttlinger Profi-Triathlet Valentin Wernz befindet sich seit mehreren Wochen im Trainingslager in Südafrika und bestreitet dort morgen seinen ersten Wettkampf – den Weltcup in Kapstadt.

Gemeinsam mit weiteren Athleten der Deutschen Triathlon Union (DTU) flog der 23-jährige Wernz Mitte Januar nach Südafrika und erlebte dort ein „durchweg positives" Trainingslager. Auf dem Programm standen täglich mehrere Einheiten. Bereits morgens um 7 Uhr schnürte er mit seinen Teamkollegen die Laufschuhe und absolvierte eine Einheit von bis zu 16 Kilometern. Im Anschluss erfolgte meist eine Schwimmeinheit von bis zu fünf Kilometern. Am Nachmittag verbrachte der gebürtige Tuttlinger eineinhalb bis vier Stunden auf dem Rad. „Die Bedingungen und Gegebenheiten in Südafrika waren immer gut und auch die Temperaturen waren ideal", sagte Valentin Wernz gegenüber unserer Zeitung.

„Das Trainingslager hat mich nach vorne gebracht, nicht zuletzt deshalb, weil es auf der Höhe stattgefunden hat", berichtete er. In allen drei Disziplinen habe er „gute Grundlagen" gelegt und „noch mehr Tempo reinbekommen". Über die gesamte Zeit ist der 23-Jährige verletzungsfrei geblieben und konnte, bis auf eine kleine Erkältung, das Trainingslager vollumfänglich durchziehen.

Zum Abschluss an seinen Südafrika-Aufenthalt wartet auf Valentin Wernz der erste Wettkampf. Er startet am kommenden Sonntag beim Triathlon-Weltcup in Kapstadt. Dieser ist gleichzeitig der Auftakt der Triathlon-Saison der Männer Elite. Der Weltcup ist damit ein sehr hochbesetztes Rennen, bei dem es um Punkte geht und um die Qualifikation für die World Triathlon Series (WTS), die mit der Champions League im Fußball vergleichbar ist.

„Mein Ziel ist es, unter die besten zehn zu kommen", betonte der Profi-Triathlet. Wernz steht mit seinen deutschen Kollegen Jonas Schomburg und Linus Stimmel und über 50 weitere Profi-Athleten bei diesem Sprint-Triathlon in Kapstadt an der Startlinie. Bei dem Wettbewerb gilt es, 750 Meter zu schwimmen, eine 20 Kilometer lange Radstrecke hinter sich zu bringen und fünf Kilometer zu laufen. Das Rennen beginnt nach deutscher Zeit um 15.15 Uhr.

Nach seiner Weltcup-Premiere im vergangenen Jahr in Ungarn, die er aufgrund eines Sturzes vorzeitig abbrechen musste, ist das Rennen in Kapstadt seine dritte Weltcup-Teilnahme.

Wer Valentin Wernz bei seinem ersten Rennen live verfolgen möchte, der kann dies im Internet unter www.triathlon.capetown tun. Dort werden die Zwischenzeiten mit Platzierungen nach jeder Disziplin und die Endergebnisse in Echtzeit präsentiert.