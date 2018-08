Valentin Wernz startet bei Weltcup in Lausanne

Für den Profi-Triathleten Valentin Wernz aus Tuttlingen steht am Samstag um 16 Uhr im schweizerischen Lausanne der nächste Weltcup bevor. Mit 67 Männern der internationalen Elite duelliert sich Wernz in diesem Rennen über die Olympische Distanz, die 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen beinhaltet. Für Deutschland starten neben dem 23-jährigen Tuttlinger seine Teamkollegen der Deutschen Triathlon Union (DTU) Jonas Schomburg, Jonas Breinlinger und Maximilian Sperl.

Für Wernz ist es seit einem Jahr das erste Rennen über diese längere Distanz. Bei seinen bisherigen Europa- und Weltcups war seine Leistung über die halb so langen Strecken in der Sprintdistanz gefragt. „Ich habe mich in den vergangenen Wochen im Training gut auf den Weltcup vorbereitet und fühle mich fit dafür. Die Olympische Distanz liegt mir nicht unbedingt mehr oder weniger. Einen Vor- oder Nachteil habe ich deshalb nicht“, sagte Wernz unserer Zeitung, der sich einen Platz unter den ersten 15 Athleten als Ziel gesetzt hat.