Valentin Wernz landet unter den Top Ten

Mit einer Platzierung unter den besten zehn Athleten des Triatlon-Weltcups im ecuadorianischen Salinas ist dem Tuttlinger Profi Valentin Wernz in dieser Saison nochmals ein positives Ergebnis geglückt.

Insgesamt 69 Elite-Triathleten mischten am vergangenen Sonntag bei dem Weltcup der internationalen Triathlon Union (ITU) mit. Zwei Sportler gingen für die deutsche Nationalmannschaft an den Start – Lasse Lührs und der Tuttlinger Wernz.

Der Wettkampf über die Triathlon-Sprintdistanz ging für den Donaustädter gut los. Wernz kam gut ins Wasser. Allerdings gestaltete sich der Wendepunkt um die erste Boje als schwierig. Die Situation war nicht ideal, da mehrere Athleten sich und ihre Platzierung behaupten wollten und deshalb den Körperkontakt suchten. „Dennoch hatte ich die Spitze weiter im Blick“, berichtete Valentin Wernz unserer Zeitung.

Als er nach 750 Metern Schwimmen aus dem Wasser stieg, war der Weg in die Wechselzone zu Fuß ungewöhnlich lange. Wernz konnte dabei schon mehrere Teilnehmer überholen. Seinen ersten Wechsel brachte er schnell hinter sich, sodass er auf der insgesamt 20 Kilometer langen Radstrecke in einer großen Führungsgruppe mitmischte. Er habe er auf dem Rad Kraft einsparen können, berichtete Wernz. In der abschließenden von vier Runden sortierte er sich vorne ein und schlüpfte in einem erneut schnellen Wechsel fix in die Laufschuhe.

Tuttlinger geht als Erster auf die abschließende Laufstrecke

Der Tuttlinger war als Erster auf der fünf Kilometer langen Laufstrecke. Vier Spitzenathleten zogen bereits auf dem ersten Kilometer das Tempo an und übernahmen die Führung. Die beiden deutschen Teamkollegen Lührs und Wernz liefen längere Zeit miteinander. Der Potsdamer machte zunächst das Tempo. In der zweiten Runde war es Wernz, der von den beiden die Führung übernahm. Durch das gegenseitige Tempomachen verringerten die beiden deutschen Triathleten in einer Teamleistung den Abstand zu der Führungsgruppe.

Weitere Läufer schlossen in der abschließenden von drei Runden zu Wernz und Lührs auf. Auf den letzten 200 Metern kämpften schließlich acht Athleten um den Sieg. Wernz benötigte nach einer starken Laufleistung 14.54 Minuten für die fünf Kilometer und landete hinter der achtköpfigen Gruppe in einer Gesamtzeit von 52.39 Minuten auf Platz neun. Der Sieger David Castro Fajardo aus Spanien überquerte die Ziellinie in Salinas lediglich 18 Sekunden vor dem 23-jährigen Tuttlinger. Lührs landete auf dem achten Platz.

„Ich bin zufrieden mit dem Rennen und Verlauf. Ich habe mir einen Platz unter den ersten Zehn vorgenommen und das habe ich letztlich auch erreicht“, sagte ein glücklicher Valentin Wernz. Mit dem Ergebnis in den Top Ten ergattert der Tuttlinger Sportler weitere Punkte, um sich im nächsten Jahr wieder für die ITU-Weltcups zu qualifizieren.

Nach den Wettkämpfen in Florida (wir berichteten) und Salinas bleibt Wernz für einen weiteren Start in Südamerika. Er wird am Sonntag, 28. Oktober, in Puerto Lopez (Ecuador) beim Camtri Sprint Triathlon American Cup seine Leistung erneut unter Beweis stellen und einen erfolgreichen Saisonabschluss hinlegen.