Der Fall hat in und rund um Ulm für Empörung gesorgt, inzwischen sind die Ermittlungen abgeschlossen: Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 16-Jährige am Eselsberg kurz vor Weihnachten hat die Staatsanwaltschaft Ulm Ende Mai Anklage gegen vier beschuldigte Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren aus Ulm und Neu-Ulm erhoben. Das bestätigte Christof Lehr, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Ulm, am Freitag auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.