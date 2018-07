Valentin Wernz debütiert in Triathlon-Weltserie

Der Tuttlinger Profi-Triathlet Valentin Wernz startet am Freitag in der World Triathlon Series (WTS) im kanadischen Edmonton und wird sich bei seinem Debüt mit der Weltspitze messen. Für den 23-Jährigen dürfte der Start der bisherige Höhepunkt in seiner sportlichen Karriere sein. Er steht mit Vincent Luis, Jonathan Brownlee, Mario Mola und weiteren Triathleten der Welt-Elite an der Startlinie.

Nachdem der Tuttlinger zuletzt wegen einer Fußverletzung mehrere Wochen auf das Lauftraining verzichten musste, startete er Anfang Juli direkt nach seiner Genesung bei der Deutschen Meisterschaft in Düsseldorf und belegte dort Platz zehn. Im Anschluss trainierte Wernz am Bundesstützpunkt in Saarbrücken wieder komplett. „Durch meine Fußverletzung konnte ich drei Wochen nur schwimmen und radfahren. Das hat mir aber gut getan. In den vergangenen Wochen habe ich mich spezifisch auf meine WTS-Premiere vorbereitet und fühle mich fit“, sagte Wernz.

Im Einzelrennen über die Sprint-Distanz startet neben Wernz auch Jonas Schomburg als zweiter deutscher Athlet. 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen stehen auf dem Programm. Das Rennen mit insgesamt 55 Teilnehmern findet am Freitag statt.

Neben dem Einzelrennen findet am Samstag zudem ein Staffelwettbewerb statt, der für die Eliteathleten die Chance bietet, Qualifikationspunkte für Olympia 2020 in Tokio zu sammeln. Dabei könnte Wernz in der deutschen Mixed-Staffel mitmischen. Die Trainer entscheiden nach dem Einzelrennen, ob Wernz oder Schomburg als vierter Staffelteilnehmer das Team um Jonas Breinlinger, Nina Eim und Anja Knapp für den Samstag komplettiert. Jeder Athlet in der Staffel muss einen Mini-Sprint-Triathlon mit 300 Metern Schwimmen, 6,6 Kilometer Radfahren und 1,6 Kilometer Laufen absolvieren.

Den Fokus richtet Wernz aber zunächst auf das Einzelrennen. „Die Vorfreude ist riesengroß, in der World Triathlon Series an den Start zu gehen“, sagt Wernz, der bei Europa- und Weltcups die nötigen Qualifikationspunkte gesammelt hat. „Ich will in allen drei Disziplinen überzeugen, um am Ende zu sehen, wie ich im Vergleich zur Weltspitze stehe“, erklärt der 23-Jährige, der sich einen Platz unter den ersten 20 Athleten zutraut.

Seit wenigen Tagen hat Wernz mit dem Medizintechnik-Unternehmen Hettich einen neuen Partner an seiner Seite, der ihn in Bezug auf seine sportliche Laufbahn die kommenden Jahre unterstützen wird.