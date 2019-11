Ute Alt und Helmut Wetzel bauen Bestmarken aus

Der Schneeschuhverein Tuttlingen hat 36 Sportler für ihre erfolgreiche Teilnahme beim Deutschen Sportabzeichen ausgezeichnet. Ute Alt hat die Ehrung zum 42. Mal erhalten. Bei den Männern gab es durch Helmut Wetzel einen neuen Rekord – er legte zum 34. Mal das Abzeichen ab.

Der Vorsitzende Bernd Kramer informierte, dass es im nächsten Jahr wieder die Radrennfahrt zu den Tuttlinger Partnerstädten Bischofshofen in der Schweiz und in das italienische Battaglia Terme geben wird. Momentan werde die Skihütte Aggenhausen durch umfangreiche Brandschutzmaßnahmen ergänzt.

Er dankte der fast ganzjährig für den Verein im Einsatz tätigen Abteilungsleiterin Charlotte Deutschkämer sowie den Übungsleitern Ute Alt, Henno Alles und Klaus Steinhilper. Kramers Wunsch ist es, dass jeder der Sportler Werbung für das Sportabzeichen macht und neue Teilnehmer zur Abnahme gewinnt. In den Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination sei für jeden etwas dabei. Je nach Alter sind die Anforderungen angepasst. Im April beginnt der Verein wieder mit dem Lauftreff. Mitte Juni geht es dann ins Stadion zum Training für das Sportabzeichen. Die Abnahme erfolgt einmal in der Woche an den Übungsabenden.

Folgende Sportler haben die Bedingungen des Sportabzeichen erfüllt:

Männliche Jugend

Lauritt Siglinger (2), Jorrit Siglinger (4), Gerrit Siglinger (8, alle in Silber).

Bei den Frauen

Inge Ziegler (29, Silber), Ann-Britt Siglinger (1), Beate von Witzleben (1), Petra Schmidt-Böhme (2), Alexandra Schuster (4), Martina Kurejova (5), Elvira Maier (10), Andrea Dudeck (16), Suse Schnekenburger (33), Ute Alt (42, alle in Gold).

Bei den Männern

Sebastian Luz (1), Herbert Alt (26, beide in Silber), Peter Janzen (1), Marius Bass (3), Damian Dylus (3), Ralf Pauli (4), Jürgen Schuster (4), Ralf Kohler (5), Romeo Morariu (5), Bernd Ziegler (5), Christoph Schatz (8), Harald Schulze (9), Rainer Siglinger (10), Günter Maier (11), Klaus Steinhilper (14), Edmund Scholl (15), Wolfgang Ruf (16), Thomas Scholten (24), Christian Maier (29), Hans-Dieter Beck (31), Bernd Kramer (31), Hans-Jürgen Schnekenburger (32), Helmut Wetzel (34).

Familienwertungen

Ann-Britt, Gerrit, Jorrit, Lauritt und Rainer Siglinger.