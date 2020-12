So läuft der Einkauf im Unverpacktladen:

Bestenfalls bringen Kunden eigene Vorratsdosen mit. Daher sollte man vor dem Einkauf am besten planen, wovon wie viel benötigt wird. Ansonsten empfiehlt Luana Floridia-Getz ein, zwei Reservedosen für einen Spontankauf einzupacken.

Als Erstes müssen Kunden die Hände desinfizieren. Wer mag, kann auch Baumwollhandschuhe überziehen. Dann werden die leeren Behälter gewogen und das Gewicht notiert. Schließlich kann sich der Kunde an den Silos und Gläsern mit der Ware bedienen. An der Kasse wird erneut gewogen. Das, was an Gewicht hinzugekommen ist, rechnet das Personal ab.

Den Unverpacktladen finden Sie in der Donaustraße 6 in Tuttlingen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von zehn bis 19 Uhr, samstags von zehn bis 14 Uhr.