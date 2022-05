Unverpackt-Laden, Vollsortimenter und Discounter: Verbraucher fragen verstärkt regionale Produkte nach

Hauptsache billig! Das stimmt so nicht ganz. Ob im Unverpackt-Laden, im Vollsortimenter oder im Discounter: Produkte aus regionaler Erzeugung boomen derzeit – und das, obwohl diese Produkte oftmals teurer sind als die Massenware. Wir haben uns umgesehen und umgehört, wie regionale Produkte in den verschiedenen Märkten angeboten und nachgefragt werden.

Regionalität auf die Fahne geschrieben

Der „idverpackt“-Laden in der Mühlheimer Oberstadt von Martin Keller funktioniert seit seiner Eröffnung Ende 2021 nicht ausschließlich als klassischer Unverpackt-Laden, sondern vereint neben dem eigenen Café und einer Bäckerei auch ein Angebot regionaler Produkte. Neben dem Verzicht von Plastikverpackungen hat sich Inhaber Keller aber auch die Regionalität seiner Produkte auf die Fahnen geschrieben. Auch wenn nicht alles regional ist, was an Produkten in den Regalen steht und Schütten liegt, so sollen es doch sukzessive mehr werden. Denn, so ist sich Martin Keller: „Das Thema Klima- und Umweltschutz ist in der Gesellschaft angekommen.“ Und das merke er in seinem Laden. „Die regionalen Produkte sind sicher auch ein Grund dafür, dass die Leute bei uns einkaufen“, sagt er.

Keller möchte künftig Info-Abend in seinem „idverpackt“ veranstalten, gemeinsam mit Herstellern regionaler Produkte, um den Kunden zu zeigen, dass „deren Produkte aus der Region alle eine Geschichte und ein Gesicht haben“.

„Regionales statt nur billig, billig, billig.“

Keller hat im Gespräch mit seinen Kunden eines festgestellt, was seine These stützt: „Wenn man weiß, wo das Produkt herkommt, ist es dem Kunden egal, wenn es 50 Cent mehr als beim Discounter kostet.“ Man müsse als Händler seinen Kunden viel stärker die Herkunft der Produkte in den Regalen vermitteln: „Regionales statt nur billig, billig, billig.“ Dabei versuche er, Produkte mit möglichst kurzen Wegen zu bekommen. Denn die Co2-Bilanz spiele dabei auch eine Rolle. So finden sich im „idverpackt“ regionale wie bio-zertifizierte Produkte unter anderem wie Mehl aus Dürrwangen, Marmelade, Eier und Milch aus Emmingen-Liptingen und Bräunlingen, Nudeln, Soßen und Öl aus Spaichingen und Andelfingen, Honig aus Mühlheim und Kaffee aus einer Rösterei in Mühlheim sowie Wild aus dem Tuttlinger Stadtwald.

Immer auf der Suche nach regionalen Produkten

Auch die Ecken und Inseln, auf deren Flächen mehr und mehr die regionalen Produkte in Vollsortiment-Supermärkten ihren Platz einnehmen, nehmen auch im Rewe-Markt in Fridingen zu. Nicht nur, dass Rewe sowie auch andere Supermarkt-Ketten eigene Regional-Marken im Sortiment haben, im Fridinger Rewe setzt Inhaber Mehmed Porobic auf Produkte von regionalen Anbietern. Doch diese bieten sich selten von sich aus an. Porobic geht auf die Suche und stellt Anfragen an die Hersteller, ob sie gewollt und in der Lage seien, ihre Produkte in seinem Laden feilbieten zu wollen.

Leere Regale sind keine gute Werbung

Und da liege auch eines der Probleme, so Porobic. „Es liegt oft an den Lieferanten, dass sie ihre Produkte nicht regelmäßig liefern können“, sagt Porobic. Es nütze dem Lieferanten nicht, wenn seine Produkte ruckzuck ausverkauft seien und dann das Regal wochenlang leer bleibe, erklärt der Markt-Inhaber. Und leere Regale seien nun auch gerade keiner Werbung für ihn und seinen Laden eine gute Werbung. Es sei eben ein Unterschied, ob Hofbetriebe ihre eigenen kleinen Hofläden mit Produkten bestückten oder größere Stückzahlen regelmäßig an einen Abnehmer wie einen Supermarkt, der über eine größere Laufkundschaft verfüge.

Porobic weiß, dass die regionalen Produkte gut bei der Kundschaft ankommen. „Es kommen Leute und fragen danach, wenn manche Produkte vergriffen sind.“ So bekäme er auch Anfragen von Lieferanten aus ganz Deutschland, die er aber abwimmele. „Am liebsten sind mir Lieferanten aus der unmittelbaren Umgebung“, so Porobic. Nicht immer ist der Radius von 15 Kilometern einzuhalten. Aber in seinem regionalen Sortiment tummeln sich Eier, Marmelade, Milch und Nudeln vom Witthoh und Spaichingen, Mehl aus einer Mühle vom Heuberg, Gewürzöle aus Beuron, Essig aus dem Naturpark Obere Donau oder Tee aus Fridingen. „Das läuft alles sehr, sehr gut. Und ich suche immer nach neuen Lieferanten, die unser Sortiment regionaler Produkte erweitern“, sagt Porobic.

Auch die Discounter springen auf

Auf Regionalität setzen aber nicht nur kleine Läden wie der „idverpackt“ und Supermärkte wie Rewe, sondern auch Discounter wie Lidl. Dieser ist seit mehr als drei Jahren Partner von Bioland. „Regionalität der Produkte ist für Lidl seit vielen Jahren ein wichtiges Merkmal in der Sortimentsgestaltung“, schreibt eine Pressesprecherin des Unternehmens auf Nachfrage von schwaebische.de. Man unterstütze so die zukunftsfähige Entwicklung regionaler Erzeuger und wolle das Bewusstsein des Verbrauchers für regional erzeugte Produkte stärken.

Herkunft deutlich erkennbar

„Wo es möglich ist, bieten wir beispielsweise Molkereiartikel, Obst und Gemüse von regionalen Erzeugern an, darunter auch von Erzeugern aus dem Süden Baden-Württembergs.“ Damit Kunden bewusster regional einkaufen könnten, seien ausgewählte Lebensmittel mit dem Regionalfenster gekennzeichnet. Herkunft der Hauptzutat und Verarbeitungsort der jeweiligen Produkte seien dadurch für den Verbraucher auf einen Blick ersichtlich.