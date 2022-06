Unterstützung für Jugendwerk und Tuttilla

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

1,50 Euro für ein T-Shirt, drei Euro für eine Jeans, vier Euro für eine Jacke: übliche Preise bei der zwei Mal jährlich stattfindenden Kinderkleiderbörse im evangelischen Gemeindehaus in Tuttlingen. Zehn Prozent des Verkaufserlöses werden dabei einbehalten und in regelmäßigen Abständen für Kinder- und Jugendarbeit gespendet.

So freute sich das Orga-Team, jüngst 2000 Euro an das evangelische Jugendwerk und 1000 Euro an das Tuttilla Abenteuerland übergeben zu können. Im Beisein etlicher Kinder überreichten Heike Schuler, Sabine Krauss, Nicole Fallert, Anna Orawetz und Alice Martin (im Bild vordere Reihe von links) die Spendenschecks an Pfarrerin Philine Blum (hinten links) als Vertreterin des Jugendwerks sowie an Daniel Schmidt (hinten Mitte), stellvertretender Vorsitzender und Spielplatzleiter von Tuttilla.

Dort war die Freude groß: Das Jugendwerk setzt das Geld für die Finanzierung eines neuen Großzeltes für Freizeiten ein, Tuttilla für Ausgaben wie die Anschaffung von Material für den Hüttenbau.

Bei der Börse, die stets im Frühling und Herbst im Gemeindehaus an der Gartenstraße 1 stattfindet, helfen rund 60 ehrenamtliche Helfer mit. Der nächste Termin ist am Samstag, 8. Oktober.