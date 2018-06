Unterstützung für psychisch Kranke

Der Verein Psychosozialer Förderkreis Tuttlingen kümmert sich um Beschäftigung, Freizeit und Wohnen von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Gerade für das Thema Tagesstruktur sucht der Verein nun Ehrenamtliche, die die Erkrankten unterstützen. Zum Beispiel beim Einkaufen oder bei Abläufen in der Tagesstätte.

Psychische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch. Das belegen Untersuchungen von Krankenkassen. Laut AOK-Bundesverband nahmen Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen in den vergangenen zehn Jahren bei AOK-Versicherten um 79,3 Prozent zu. Psychische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch – das sagt auch Imke Brandes, Geschäftsführerin des Psychosozialen Förderkreises. „Und sie werden weiter steigen“, prophezeit sie.

Das Klientel der Förderkreises hat Schwierigkeiten, „im System zu funktionieren“, wie Sabrina Wurdak aus der Vorstandschaft des Vereins erklärt. Antriebslosigkeit und Zurückgezogenheit sind Auswirkungen von Persönlichkeitsstörungen oder Schizophrenie. Dennoch sei es ganz wichtig, den erkrankten Menschen in Beschäftigung zu bringen, ihm eine Aufgabe und eine Struktur zu geben.

So gibt es das Kaffee Zeit im Kreisklinikum Tuttlingen, in dem psychisch Langzeiterkrankte mitarbeiten können. Dazu Tätigkeiten in der Wäscherei oder Aufgaben, die die Tuttlinger Lebenshilfe, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, an den Förderkreis vergibt. „Bei uns wird erst mal nichts erwartet“, erklärt Brandes. Nicht die defizitäre Seite des Mitarbeiters werde in den Vordergrund gestellt, sondern das, was an Stärken da ist. Wurdak: „Wir arbeiten mit dem, was sie haben“, erklärt sie.

Der Psychosoziale Förderkreis ist zwar ein selbstständiger Verein, aber dem Landratsamt angegliedert. „Unsere Arbeit für Integration und Inklusion wird in erster Linie durch öffentliche Gelder finanziert“, sagt Brandes.

So sorge der Verein unter anderem mit dem Ambulant Betreuten Wohnen dafür, dass die chronisch Kranken im Landkreis bleiben können, in ihrem Umfeld, trotz der Erkrankung. „Das ist ein Gewinn an Lebensqualität“, findet Wurdak. Denn Ziel der Einrichtung sei es, dass Menschen ihr Leben in hohem Maße selbstständig gestalten und ganz normal am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Das betrifft auch den Bereich Freizeit. Dafür ist die Tagesstätte Club 80 des Psychosozialen Förderkreises in der Neuhauser Straße gedacht. Kreatives wird angeboten, auch mal gekocht, gemeinsam Kaffee getrunken. „Angebote sind genug da“, sagt Brandes. Die Frage sei eher, ob die Erkrankten diese auch annehmen.

1980 ging es los

Den Club 80 gibt es – wie der Name hindeutet – seit 1980. Zwei Jahre danach wurde der Förderverein gegründet, der bald seinen 40. Geburtstag feiern kann. Tatsächlich sind es Langzeitangebote, die der Verein hier anbietet, um Stabilität zu gewährleisten für Menschen, die auf der Suche danach sind. Das Klientel wird in der Regel über Ärzte und Kliniken auf den Förderkreis aufmerksam, sagen Brandes und Wurdak. Sie würden sich wünschen, dass vor allem mehr Jüngere die Angebote des Vereins annehmen würden.

Ganz wichtig ist den beiden, Vorbehalte abzubauen, deswegen suchen sie auch über die Zeitung den Weg in die Öffentlichkeit: „Wir wollen über die Arbeit des Vereins informieren und dabei auch Berührungsängste und Vorurteile abbauen. Eine psychische Erkrankung kann jeden treffen“, sagt Wurdak.

Sie hofft, dass sich einige Interessierte finden, die die Arbeit des Vereins, der um die 40 Mitglieder hat, unterstützen wollen.. Auch, um weitere Möglichkeiten der Begegnung zu schaffen.