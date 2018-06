Unterricht an den Schulen beginnt

Nach den Sommerferien starten die Schüler in der kommenden Woche in das neue Schuljahr. Für alle Erstklässler und einige andere Schüler bedeutet dieser Schritt den Beginn in einer bisher unbekannten Schule und auch Schulwege müssen neu erlernt werden. Die Stadt bittet in diesem Zusammenhang alle Autofahrer um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme (siehe auch Wir in der Region).

Die städtischen Schulen in Tuttlingen starten wie folgt ins neue Schuljahr:

Die Grundschule Holderstöckle lädt die neuen Schüler für Samstag, 14. September, um 10 Uhr zum ökumenischen Einschulungsgottesdienst in die evangelische Versöhnungskirche ein. Anschließend findet die erste Schulstunde mit einem Stehempfang für die Eltern statt. Der reguläre Unterricht für die Erstklässler beginnt am Montag, 16. September, von 8.20 bis 11.55 Uhr mit einem Willkommensfest mit den Schulpaten aus der vierten Klasse und einer Aufführung. Für alle anderen Schüler des Holderstöckles beginnt das Schuljahr am Montag, 9. September, um 8.20Uhr mit einem Schülergottesdienst in der evangelischen Versöhnungskirche, danach ist Unterricht bis 11.55 Uhr.

In der Karlschule sind die Erstklässler am Freitag, 13. September, um 14.30 Uhr zum ökumenischen Einschulungsgottesdienst in die katholische Kirche St. Gallus mit anschließender Begrüßung auf dem Schulhof um 15.30 Uhr eingeladen. Die übrigen Schüler sind zum ersten Schultag am Montag, 9. September, um 8.20Uhr zum ökumenischen Schuljahresanfangsgottesdienst in St. Gallus eingeladen, der anschließende Unterricht findet bis 11.50 Uhr statt.

Die Schildrainschule lädt für Samstag, 14. September, um 9 Uhr die Schulanfänger zum ökumenischen Gottesdienst in die evangelische Auferstehungskirche ein. Im Anschluss findet um etwa 9.45 Uhr die Aufnahmefeier im Eingangsbereich der Schildrainschule statt. Der reguläre Unterricht für die übrigen Schüler beginnt am Montag, 9. September, mit einem ökumenischen Gottesdienst um 8.20 Uhr in der evangelischen Auferstehungskirche, der Unterricht endet am ersten Schultag um 11 Uhr.

In der Schrotenschule findet am Donnerstag, 12. September, um 14Uhr der ökumenische Einschulungsgottesdienst in der katholischen Kirche Maria Königin statt, die anschließende Einschulungsfeier beginnt um 15 Uhr in der Schrotenschule. Zum Schulbeginn findet für die übrigen Schüler am Montag, 9.September, um 8.20 Uhr der Schulanfangsgottesdienst ebenfalls in der Kirche Maria Königin statt. Der anschließende Unterricht an diesem Tag endet um 11.55 Uhr.

Die Grundschule Möhringen lädt alle Erstklässler zur Einschulungsfeier am Donnerstag, 12. September, ein. Begonnen wird mit einem ökumenischen Gottesdienst um 13.45 Uhr in der katholischen Kirche St. Andreas in Möhringen. Im Anschluss findet gegen 14.30 Uhr die Feier in der Aula der Grundschule Möhringen statt. Für die übrigen Klassen beginnt der reguläre Unterricht am Montag, 9. September, um 8.20 Uhr.

In der Donauschule Nendingen findet für die Schulanfänger am Samstag, 14. September, ab 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche Nendingen statt. Daran anschließend sind die Schüler mit ihren Eltern – je nach Wetterlage – zur Einschulungsfeier auf dem Schulhof oder in die Donauhalle eingeladen. Für alle übrigen Schüler beginnt der Unterricht am Montag, 9. September, um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche Nendingen. Anschließend findet regulärer Unterricht bis 11.45 Uhr statt.

In der Gemeinschaftsschule Wilhelmschule starten die Erstklässler der Grundschule am 13. September um 16 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche Maria Königin. Anschließend findet ab 17 Uhr die Einschulungsfeier im Grundschulgebäude statt. Die fünften Klassen der Gemeinschaftsschüler sind am Dienstag, 10. September, um 17 Uhr zur Aufnahmefeier in die Schule eingeladen und am 11. September beginnt um 7.30 Uhr der ökumenische Schulgottesdienst in der katholischen Kirche Maria Königin. Für die Schüler der anderen Klassen beginnt das Schuljahr am Montag, 9. September, um 8.15 Uhr.

Die Werkrealschule Schillerschule lädt für Mittwoch, 11. September, um 7.30 Uhr die neuen Fünftklässler zu einem ökumenischen Gottesdienst in die evangelische Stadtkirche ein. Im Anschluss findet ab 8.20 Uhr die Aufnahmefeier in der Schillerschule statt. Die Klassen 6 bis 10 starten am Montag, 9. September, um 8.20 Uhr mit dem regulären Unterricht.

Die Schüler der Klasse 5 der Hermann-Hesse-Realschule werden am Dienstag, 10. September, um 16.30Uhr in der Schule begrüßt. Für die Klassen 6 bis 10 beginnt der Unterricht am Montag, 9. September, um 7.30 Uhr. Alle Schüler sind zu einem ökumenischen Gottesdienst am Mittwoch, 11. September, um 7.30Uhr in der evangelischen Stadtkirche eingeladen.

Die Schüler der neuen fünften Klassen der Ludwig-Uhland-Realschule sind mit ihren Eltern zur Einschulungsfeier am Dienstag, 10. September, ab 15 Uhr in die Aula eingeladen. Die Klassen 6 bis 10 starten am Montag, 9. September, um 7.30 Uhr.

Das Immanuel-Kant-Gymnasium begrüßt die neuen Fünftklässler am Montag, 9. September, um 9.30Uhr in der Aula. Für die Schüler der Klassen 6 bis zur Kursstufe 2 beginnt das Schuljahr am Montag, 9.September, um 7.30 Uhr mit einer Begrüßungsfeier im Schulhof.

Die Schüler der Klassen 5 des Otto-Hahn-Gymnasiums treffen sich am Montag, 9. September, ab 15.30Uhr im Eingangsbereich der Schule. Ab 16 Uhr findet die Aufnahmefeier der neuen Schüler in der Mühlausporthalle statt. Der Unterricht für die Klassen 6 bis 10 beginnt am Montag, 9. September, um 7.30Uhr in den Klassenzimmern. Die Kursstufe 1 trifft sich am Montag, 9.September, um 7.30 Uhr in der Mediothek, die Kursstufe 2 ebenfalls an diesem Tag, jedoch erst um 8.15 Uhr.

In der Albert-Schweitzer-Schule beginnt das Schuljahr am Montag, 9.September, mit Unterricht von 7.30bis 11.45 Uhr. Die Nachmittagsbetreuung findet ab dem ersten Schultag wieder statt.