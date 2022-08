Unternehmen Paul Leibinger ehrt langjährige Mitarbeiter

Der Tuttlinger Kennzeichnungsspezialist Paul Leibinger hat im Ambiente des Bodensees seine langjährigen Mitarbeiter geehrt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, beleuchteten Geschäftsführerin Christina Leibinger, Geschäftsführer Günther Leibinger und Technischer Leiter Axel Stehle im Restaurant Bodano in Bodman in einer Ansprache die Laufbahn der Jubilare. Auf dem Bild, von links nach rechts: Jutta Zdych-Bruttel, Jubilar Herbert Bruttel, Jubilar Olaf Kompowski, Jubilarin Gudrun Buschle, Jubilar Hartmut Burow, Geschäftsführer Günther Leibinger, Maria Leibinger, Jubilarin Margit Leibinger, Jubilar Dieter Rominger, Jubilar Bernd Schilling. Ellen Brüner, Sandra Schilling, Geschäftsführerin Christina Leibinger, HR-Managerin Linda Hellstern, technischer Leiter Axel Stehle.