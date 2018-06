Unternehmen der Region starten zuversichtlich ins neue Jahr

Die Wirtschaft in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist schwungvoll ins neue Jahr gestartet: Zu Jahresbeginn lassen die regionalen Unternehmen „keine Anzeichen dafür erkennen, dass das unsichere weltpolitische Umfeld ihre Geschäfte negativ beeinflusst“. Das ergab die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg zum Jahreswechsel.

Die „insgesamt positive Grundstimmung“ spiegele sich auch im aktuellen Konjunkturklima wider, das erneut über dem Landesdurchschnitt liege: 55 Prozent (Herbst 2014: 54 Prozent) der Betriebe gaben demnach gut laufende Geschäfte an, bei weiteren 39 Prozent (Herbst 2014: 40 Prozent) würden sie noch als befriedigend bezeichnet. Wie schon im Herbst vergangenen Jahres hätten lediglich sechs Prozent mit einer schlechten Geschäftslage zu kämpfen.

„Unsere Unternehmen blicken nach wie vor optimistisch in die Zukunft“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez. 31 Prozent erwarteten künftig noch bessere Geschäfte, eine Mehrheit von 58 Prozent rechne mit einer gleichbleibend guten Entwicklung. Lediglich elf Prozent gingen von einer Verschlechterung ihrer Geschäfte aus.

„Das Ergebnis zeigt, dass unser ländlicher Raum sehr leistungsfähig ist“, so Albiez. Damit dies so bleibe, müsse künftig stärker in Infrastrukturmaßnahmen investiert werden. „Neben einer guten Infrastruktur, wie Straßen, Schiene, Schulen und ärztliche Versorgung, hat der Breitbandausbau wegen der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft höchste Priorität“, sagt der IHK-Hauptgeschäftsführer. Die geplante Stiftungsprofessur Industrie 4.0 am Institut für Mikro- und Informationstechnik (HSG-IMIT) in Villingen-Schwenningen sei deshalb ein richtiges Signal.

In den letzten vier Monaten haben die Umsätze gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum laut Umfrage mehrheitlich zugenommen. Auch die Ertragssituation habe sich im Vergleich zur letzten Befragung leicht verbessert. Bei knapp 40 Prozent der Firmen aus der Region habe die erfreuliche Geschäftslage auf die Erträge durchgeschlagen und zu entsprechenden „Gut-Urteilen“ bei der Bewertung der aktuellen Ertragssituation geführt.

Die Auftragssituation werde als stabil angeben, die Kapazitätsauslastung in der Industrie bewege sich mit 87 Prozent auf „anhaltend hohem Niveau“. Offensichtlich hätten die zunehmenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten und der Ukraine noch keine Spuren in den Bilanzen der regionalen Unternehmen hinterlassen. „Der gesunkene Ölpreis, aber auch die stabile Exportentwicklung wirken wie ein Airbag für die Konjunktur“, sagt Thomas Albiez. Über die Zulieferbeziehungen profitiere die regionale Wirtschaft zusätzlich von der beständigen Auslandsnachfrage.

In den binnenwirtschaftlichen Branchen würden die aktuellen Geschäfte als „überdurchschnittlich positiv“ bewertet. Die Tatsache, dass im vergangenen Jahr der Konsum wesentlich zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 Prozent beigetragen habe, zeige sich auch im regionalen Handel. Die Kauflust der Verbraucher führe dazu, dass rund die Hälfte der regionalen Händler von gut laufenden Geschäften berichte. „Dennoch müssen wir alles tun, dass die Region nicht an Kaufkraft nach außen verliert“, so Thomas Albiez. Die IHK werde mit ihrer Initiative Buy Local verstärkt für den regionalen Handel werben, damit das Geld in der Region verbleibe und regionale Investitionen angestoßen würden. „Wir brauchen ein Bewusstsein für unseren Handel, Gastronomie und Hotellerie zugunsten einer lebenswerten Region.“