Unterelchingen eine Nummer zu groß

Dritter gegen Zweiten: Die Ringer der KG Wurmlingen/Tuttlingen haben sich in der Landesliga dem KSV Unterelchingen mit 13:20 geschlagen geben müssen. Die KG enttäuschte bei ihrem Auftritt vor den knapp 170 Zuschauern nicht und zeigte abwechslungsreiche Kämpfe. Der KSV Unterelchingen siegte verdient.

Im Bantamgewicht standen sich mit Endrit Mustafa und Luca Besser zwei talentierte Ringer gegenüber. Der Gast war aber immer einen Tick schneller bei seinen Aktionen. Mit 1:8-Punkten musste sich Mustafa geschlagen geben. Atdhe Vrajolli startete im Freistil-Schwergewicht, tat sich hier allerdings gegen den agilen Rudolf Münkle schwer. Zwar gelang ihm kurzzeitig die Führung, doch im weiteren Kampfverlauf setzte sich Münkle entscheidend durch. Für den verhinderten Robin Krause ging Tiziano Gallace im Federgewicht auf die Matte. Hier traf er auf den kräftigen Dominic Schumny, der seine körperliche Überlegenheit von Beginn an ausnutze. Radu Balaur startete im klassischen Halbschwergewicht gegen Pascal Schmidt. Mit 10:0-Punkten gewann er diese Paarung deutlich.

Markus Möll bekam mit Erik Marcel Schweter einen ruppigen Gegner vorgesetzt. Der 7:0-Punkterfolg war aber nie gefährdet. Dumitru Tulbea bekam es mit Erik Boldin zu tun. Kurz vor dem Pausengong sicherte sich Tulbea mit einer Beinschleuder und weiteren vier Zählern einen Überlegenheitssieg. Andrija Ivanovic bekam es in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm mit Andre Wuchenauer zu tun. Nach einem Beinangriff wurde Ivanovic von Wuchenauer gekontert. Dies brachte den talentierten KG-Nachwuchsringer aus dem Konzept. Dem Rückstand lief er bis zum Ende vergeblich hinterher. Uneigennützig ließ sich Dominik Reichle eine Gewichtsklasse höher aufstellen gegen den fast sieben Kilogramm schwereren Maximilian Besser. Nach der ersten Kampfhälfte lag er mit 0:11 im Hintertreffen. In der zweiten Runde hielt Reichle dagegen und ließ nicht mehr viel zu. Kordian Krzysztof Galia hatte von Beginn an das Nachsehen und unterlag dem routinierten Martin Weickert entscheidend nach Punkten. Im letzten Kampf traf Shtegtar Vrajolli auf Kevin Schweter. Gleich nach der Pause versuchte „Stego“ es mit einer Konter-Griffaktion. Hierbei verletzte sich sein Kontrahent so schwer, dass er den Kampf nicht fortsetzen konnte.