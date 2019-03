Unsicherheit wegen Brexit: Ein Brite wird zum Tuttlinger

Den 23. Juni 2016 wird Joseph Kennedy so schnell nicht vergessen: Damals entschied sich Großbritannien für den Austritt aus der Europäischen Union. Und doch ist zweieinhalb Jahre später längst noch nicht klar, wie es weitergeht. Dafür hat der Tuttlinger Kennedy für sich eine Entscheidung getroffen: Seit wenigen Tagen ist er offiziell Deutscher.

„Es war eigentlich ganz einfach“, erzählt der 67-Jährige und lobt die sonst so bürokratischen deutschen Behörden. Ein paar Anrufe beim Ausländeramt der Stadt Tuttlingen und beim Landratsamt, dann ein paar Formulare. „Ich musste zum Beispiel erklären, dass ich zur deutschen Verfassung stehe und nicht anti-demokratisch oder gar terroristisch bin.“

Die Sprachprüfung wurde ihm erlassen – Kennedy lebt seit 44 Jahren in Deutschland. „Sie haben wohl gemerkt, dass ich gut Deutsch spreche“, meint er lapidar. Kurze Zeit später erhielt er den Einbürgerungsbescheid. In wenigen Wochen kann er seinen deutschen Personalausweis abholen.

Die britische Staatsbürgerschaft besitzt er allerdings nach wie vor. So lange Großbritannien noch in der EU ist, ist das kein Problem. Zugegeben: Nur „zähneknirschend und widerwillig“ hätte er den Schritt gewagt, wenn das bedeutet hätte, dass er seinen britischen Pass abgeben muss, sagt Kennedy. „Ich stehe zu beiden Ländern, das ist einfach so.“

Dennoch war es der Brexit und die andauernden Diskussionen darum, die ihn dazu veranlassten, vorerst zweigleisig zu fahren. Kennedy hat eine Sprachschule in Tuttlingen mit 20 Mitarbeitern. Würde er nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU weiterhin das Recht haben, sie zu führen? Und auch: Bliebe es bei seiner unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung? „Die Situation ist einfach unklar und unsicher“, sagt er. Als Deutscher sei er nun abgesichert – eine pragmatische Entscheidung.

Was nun, Großbritannien?

Wie es in Großbritannien weitergeht, das wagt Kennedy nach den jüngsten Abstimmungen im britischen Parlament allerdings kaum zu prognostizieren. Premierministerin Theresa May hat nun zunächst eine Fristverlängerung für den Brexit bis zum 30. Juni beantragt. Die EU will eine Aufschiebung maximal bis zur Europawahl (23. bis 26. Mai) dulden.

„Das Land ist gespalten“, sagt Kennedy, das habe er bei seinem jüngsten Besuch im vergangenen Herbst erneut beobachtet. Viele Ältere wollten raus aus der EU, jüngere Leute und Geschäftsleute plädieren für die Mitgliedschaft – aber längst nicht immer sind die Meinungen so klar verteilt. Kennedy selbst hofft auf ein neues Referendum „mit einer differenzierteren Fragestellung über den Ausstiegsdeal“. Wie auch immer es weitergehe, ist er sich aber sicher: „Es braucht einen überparteilichen Konsens.“

Kennedys privates Umfeld zumindest kann durchatmen. „Meine Frau war sehr erleichtert“, sagt er. Sie stammt aus Deutschland, habe aber schon lange selbst die doppelte Staatsbürgerschaft. Ebenso seine drei erwachsenen Kinder. „Sie haben mir zu der Entscheidung gratuliert“, sagt Kennedy.