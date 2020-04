Union-Areal: Mediathek statt Einzelhandel?

- Am Montag war das Rathaus erstmals wieder mit Einschränkungen für den Publikumsverkehr geöffnet: Rund 100 Menschen nahmen das Angebot wahr, vor allem die Angebote des Bürgerbüros und des Ausländeramts waren gefragt. Aus Sicherheitsgründen wurden immer nur zehn Besucher eingelassen, vor dem Rathaus war ein Wartebereich eingerichtet.

- Da ab dem 4. Mai die Abschlussklassen der Realschulen und Gymnasien wieder mit dem Unterricht starten, will die Stadt diesen einen Grundbestand an Masken zur Verfügung stellen und beim Management unterstützen.

- OB Beck will die Planung der Gymnasien abändern: In Anbetracht möglicher künftiger Pandemien sei es wenig sinnvoll, Schulen weitgehend ohne Waschbecken zu bauen. Diese zählen nämlich – seit es keine Tafeln mit Kreide und Schwämmen mehr gibt – nicht mehr zum Standard. Die Becken würden die Stadt zusätzlich einen „hohen sechsstelligen Betrag“ kosten, so der OB.

- Änderungen wird es auch in den Kindergärten geben. Da das Land die Vorgaben für die Notgruppen gelockert hat, geht man nun von deutlich höheren Anmeldezahlen aus. Derzeit betreut die Stadt 40 Kinder und das Krankenhaus weitere 20. „Das werden bald deutlich mehr werden“, so Beck.

- Die Stadt denkt über Möglichkeiten nach, wie Gottesdienste künftig wieder stattfinden können: „Religionsfreiheit darf nicht hinter der Öffnung einer Eisdiele oder eines Autohauses stehen“, sagt Beck.

- Das Freibad und Tuwass bleiben bis Pfingsten geschlossen, man müsse auch mit einer Verlängerung rechnen: „Möglicherweise wird es 2020 keine Badesaison geben“, so der OB.

- Der Einkaufsservice für Senioren der Stadtverwaltung ist gut angelaufen. „Wir haben wöchentlich rund 60 Fahrten. Hauptsächlich sind es Lebensmitteleinkaufe“, sagt Beck.