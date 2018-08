Die Gasflasche eines Grills hat am Samstagabend in Nendingen Feuer gefangen. Die Bewohner eines Hauses wollten grillen, dabei entzündete sich das Gas aus noch unbekannter Ursache. Die Betroffenen meldeten das Feuer umgehend, eigene Löschversuche waren erfolglos. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und löschte den Brand. Verletzt wurde nach Angaben der Rettungskräfte niemand.

Ein glücklicher Umstand half übrigens: Die Feuerwehrabteilung Nendingen war wegen des Kinderferienprogramms zufälligerweise schon am Magazin, als der Alarm kam. Innerhalb kürzester Zeit waren sie deshalb mit zwei Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten beim Brand im Siedlungsweg. Beim Eintreffen stand die Gasflasche noch in Flammen. Nach den Löscharbeiten wurde die Flasche mit Wasser eine halbe Stunde lang auf der Straße in sicherer Entfernung gekühlt (Foto), um eine Explosionsgefahr auszuschließen.