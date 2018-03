Unfassbare Versäumnisse bei NSU-Ermittlungen

Warum es nur rund 15 Zuhörer waren, die etwas über den Prozess hören wollten, „der zu den wichtigsten Verfahren der Nachkriegsgeschichte gehören“, so VHS-Leiter Hans-Peter Jahnel? Vielleicht wegen des Wetters, wohl auch wegen des unangenehmen Themas. Der Referent Mehmet Daimagüler ist einer der Anwälte, die die Hinterbliebenen der Opfer des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ beim Prozess gegen Beate Tzschäpe und vier weitere Angeklagte vertreten. Und die bereits eine Staatshaftungsklage eingereicht haben, wegen der „unfassbaren Versäumnisse staatlicher Institutionen bei den NSU-Morden“, so der Titel des Vortrags in der Tuttlinger Stadthalle.

Daimagüler, der ein Buch mit dem Titel „Empörung reicht nicht!“ geschrieben hat und in Tuttlingen signierte, berichtete über Ermittlungspannen, die institutionalisierte Verflechtung zwischen Verfassungsschutz und dem NSU und seiner Macht, wichtige Akten und Erkenntnisse bis heute vorzuenthalten, sowie über die Grundgestimmtheit der Ermittlungsbehörden, die verhindert hat, objektiv und sofort nach dem oder den ersten Morden in die richtige Richtung zu ermitteln.

Das Versprechen der Kanzlerin, alles zu tun, damit die acht Morde an Migranten und einen Mord an einer Polizistin aufzuklären, sei nicht erfüllt worden. Denn die Bundesanwaltschaft habe ausgehend von der „Triothese“, also dass es nur drei Täter waren, gar nicht weiter geforscht. Dabei gab es allein im Zusammenhang mit dem Prozess als Zeugen plus den vier Angeklagten 28 Unterstützer, manche Anschlagsziele seien von außen nicht und nur durch Hinweise als „migrantisch“ erkennbar gewesen. Es habe zwei Listen – eine mit Adressen und Telefonnummern von Neonazis in ganz Deutschland und eine mit 5400 möglichen Anschlagszielen – gegeben. Und allem sei die Bundesanwaltschaft nicht nachgegangen.

Der zweite Komplex, den Daimagüler – vollständig frei redend – darlegte, war das Führen eines V-Netzes durch den Verfassungsschutz und zwar unter den „Machern“ der Neonaziszene. „Die Leute konnten ihr Hobby, den Hass zum Beruf machen, mit Millionen Euro“, die auf diese Weise geflossen seien. Eingestellte Verfahren, ein vom Verfassungsschutz gestellter Anwalt bei einer Zeugenaussage eines V-Manns, die Finanzierung wohl auch der Waffe, mit der die Migranten ermordet wurden, stammte vom Verfassungsschutz.

Ein Beamter des Verfassungsschutzes gar, kein V-Mann, sondern ein Beamter, der im Dorf als „Klein Adolf“ bekannt sei, war überdies beim Anschlag auf einen 22-Jährigen dabei, der sich sein Geld im Internetkaffee verdiente, um an der Abendschule sein Abi nachholen zu können. Der Beamte sagte aus, nichts gesehen zu haben.

Rassistisch gefärbte Polizeiarbeit

Was die Angehörigen der Ermordeten besonders verletzt hatte, war, dass ihre Lieben,die Opfer, ermordet, sofort von den Behörden in Verdacht gestellt wurden. Die Grundthese: Ein Migrant kann kein Opfer sein und der Täter kein Deutscher. Das sei rassistisch gefärbte Polizeiarbeit und habe dazu geführt, dass wichtigen Zeugenhinweisen nicht nachgegangen worden seien. Etwa bei Enver Simsek, dem ersten Opfer, hätten unabhängige Zeugen zwei junge Männer gesehen, die an dem Blumen-Lieferwagen standen, einer sagte sogar, er sah, wie einer der Männer den rechten Arm im Inneren des Lieferwagens hatte und ruckartige Bewegungen gemacht habe: „Das beschreibt die Schussabgabe“, so Daimagüler. Solche Hinweise habe es noch mehr gegeben.

Stattdessen seien Drogenspürhunde geholt worden in einem Fall, als die Leiche noch da war, seien die Angehörigen befragt worden zu einem möglichen kriminellen Umfeld. Einer Witwe wurde sogar das Bild von einer angeblichen Geliebten ihres ermordeten Mannes und deren Kinder unter die Nase gehalten, um sie zum sprechen zu bringen über etwas, das es nicht gab. Ebenso wie die Geliebte, die es nie gab. In einer operativen Fallanalyse stand gar: Alle Opfer seien besonders brutal umgebracht worden, was darauf deute, dass da jemand eine Ehrverletzung erlitten habe und so jemand sei in Süd- beziehungsweise Südosteuropa zu suchen.

Das FBI hatte aus den gleichen Unterlagen gefolgert: Es müssen Männer sein zwischen 24 bis 30, die schnell Fahrrad gefahren sind, die sich gut kennen und blind vertrauen und die Opfer waren türkische Migranten oder als solche gehalten wurden. Für das FBI sei klar gewesen: Täter sind zwei Männer, die Türken hassen.

Für die deutschen Ermittler nicht.