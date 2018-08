Unfallverursacher haut ab

Gegen einen im Brendenweg geparkten Renault Clio gefahren und danach einfach abgehauen ist am Montag, zwischen 14.30 und 21.30 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Die Fahrzeughalterin hatte ihren Wagen vor dem Gebäude Nr. 5 geparkt. Als sie am Abend wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass die Beleuchtungseinrichtung vorne rechts beschädigt, sowie die Motorhaube verschoben war. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 / 94 10, bittet um Hinweise.