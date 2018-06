Der Unfalltod des Vaters und Ehemannes hat eine nigerianische Familie aus dem Landkreis Tuttlingen in Not gebracht. Er starb vor drei Jahren an den Spätfolgen eines Verkehrsunfalls.

Seine Ehefrau und die vier Kinder zwischen drei und acht Jahren leben von einer geringen Witwen- und Halbwaisenrente sowie ergänzend Hartz IV. Nach der Waschmaschine ist nun der Herd kaputtgegangen – und das Geld für einen neuen fehlt.

„Ich würde gerne mal eine Bratwurst essen“, sagt die älteste Tochter. „Und ich einen Pudding“, seufzt ihre kleinere Schwester. Doch die heimische Speisekarte ist seit Monaten eingeschränkt: Seit der nach einem Umzug gebraucht gekaufte Herd hinüber ist, muss die Nigerianerin all ihre Fantasie einsetzen zwecks Ernährung ihres Nachwuchses.

„Kochen kann ich zurzeit nicht – höchstens manchmal bei einer befreundeten Familie aus Kenia.“ Statt des Herds kommen deshalb Backofen, Mikrowelle oder Fritteuse zum Einsatz – aber damit eine ausgewogene Ernährung zu gestalten, fällt ihr schwer.

Für die Vitaminzufuhr ist indes gesorgt: In der Küche stapeln sich dutzende Bananen, die Westafrikanerin frittiert sie für ihre Kinder kleingeschnitten mit Öl oder backt im Ofen afrikanische Teigwaren auf. „Aber mit einem richtigen Herd könnte ich gesünder kochen“, sagt die Mutter.

Witwe hat keine Zeit für Ausbildung

„Die Familie hat sich an uns gewandt, nachdem Waschmaschine und Herd kaputt gegangen sind“, sagt Eva-Maria Sorg vom Caritas-Diakonie-Zentrum in Tuttlingen. Für eine neue Waschmaschine sei gesorgt – zwecks eines Herds hofft die Caritas auf Spenden.

„Die finanzielle Lage der Familie ist schwierig, weil der Vater gestorben ist“, sagt Sorg. Er arbeitete als Lastwagenfahrer. Seine Witwe würde gerne eine Ausbildung als Lebensmittel-Verkäuferin beginnen, jedoch fehlt ihr wegen der vier kleinen Kinder die Zeit.

Überführungskosten erschweren Situation

Erschwert wird die finanzielle Situation, weil sie erst rund die Hälfte von 3000 Euro abgestottert hat, die für die Überführungskosten ihres verstorbenen Mannes nach Nigeria fällig wurden.

Dessen Familie hatte darauf bestanden, dass er in seiner Heimat beerdigt werden solle. Er war vor sieben Jahren nach Deutschland gekommen, seine Frau und die Kinder zogen vor fünf Jahren nach.

Jedes neunte Kind in Württemberg ist armutsgefährdet. Die Trennung der Eltern, Arbeitslosigkeit, psychische Erkrankungen, Suchtprobleme oder Schicksalsschläge in der Familie führen oft dazu, dass schon kleine Kinder in eine Abwärtsspirale geraten können. Dagegen können wir alle etwas tun: „Chancen schaffen für arme Kinder in unserer Region“ ist in diesem Jahr das Motto der Weihnachtsspendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“. Als Partner steht wieder die Caritas bereit.