Unfallfreie Saison für den Motorradclub

Die Saison des Motorradclubs Tuttlingen ist unfallfrei verlaufen. Das gab der Vorsitzende Manfred Hintermeister bei der Hauptversammlung im Clublokal „Rose“ auf dem Rußberg bekannt. Und das, obwohl sehr viele Kilometer zurück gelegt worden seien, sagte Hintermeister.

Es standen turnusgemäß Wahlen an: Der stellvertretende Vorsitzende Michael Frankl, Tourenleiter Gerd Schmid, Sportwart Silvia Hintermeister, Pressewart Heinrich Klug und die Kassenprüfer Karin Brendle und Dieter Heim wurden einstimmig per Handzeichen in den Ämtern bestätigt.

Die Jahreszielfahrt soll diesmal in die Vogesen und eine in das Appenzeller Land gehen. Auch gibt es wieder drei Clubausfahrten, einen dreitägigen Clubausflug, Kegeln, Radtour, Sommergrillfest und eine Herbstwanderung. Zudem will man sich an der Immendinger Bürgermeisterausfahrt beteiligen, die unter dem Motto „Motorradausfahrt für mehr Menschlichkeit“ steht.

Da 2023 das 50-jährige Clubjubiläum ansteht, wurden die Mitglieder aufgefordert, sich Gedanken zu machen, wie das Jubiläum gefeiert werden soll.