Am Samstag zwischen 12.05 Uhr und 12.35 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Aldi-Markts in der Nendinger Allee geparkter Daimler hinten rechts von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier in Tuttlingen, Telefon 07461/9410.