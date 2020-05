Unfallflucht auf der Kreuzstraße

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort beobachtet haben. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 19.30 Uhr auf der Kreuzstraße (Bundesstraße 14 / 311) auf Höhe der dortigen Tankstelle.

Der 62-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz befuhr die Kreuzstraße aus Richtung Emmingen-Liptingen in Richtung Kreuzstraßentunnel und verringerte seine Geschwindigkeit am Stadteingang aufgrund der Geschwindigkeitsbeschränkung. Der nachfolgende Fahrer eines weiß lackierten Dacia Duster verursachte einen Auffahrunfall. Der Tatverdächtige fuhr in den Hohenstoffelweg und weiter Richtung Bruderhofstraße, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von 8000 Euro zu kümmern.

Der Geschädigte und seine 60-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Polizeibeamte des Polizeireviers Tuttlingen machten das Verursacherfahrzeug und den vermeintlichen Unfallverursacher in einer südwestlich von Tuttlingen gelegenen Kreisgemeinde ausfindig und stellten an seinem Dacia eindeutige Unfallschäden mit einem Schadenswert von etwa 4000 Euro fest. Die Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an. Das Polizeirevier Tuttlingen konnte nicht klären, ob der 37-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Einen Führerschein vermochte er bis dahin nicht vorzulegen.