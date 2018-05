Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr, auf dem Kundenparkplatz des Hagebaumarkts in der Rudolf-Diesel-Straße in Tuttlingen einen Audi A 4 beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es laut aktuellem Polizeibericht zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 10.40 Uhr, im Erlenweg. Dort beschädigte ein Autofahrer einen geparkten 1er BMW und fuhr davon. Der Schaden beläuft sich auf rund tausend Euro.