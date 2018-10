Unfallfahrer fährt einfach davon

Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag im Zeitraum von 8 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz von Intersport Butsch in der Carl-Zeiss-Straße in Tuttlingen ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen Skoda Oktavia. Ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro zu kümmern, fuhr er weg.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 07461-941-0 entgegen.