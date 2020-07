Unfall mit Fahrschulauto

Der Lenker eines Sattelzugs ist am Montag auf Höhe der Stadthalle gegen ein Fahrschulauto geprallt. Der 52-Jährige bog an der Kreuzung Nendinger Allee/Hermannstraße auf dem linken Fahrstreifen auf die Wöhrdenbrücke ab. Auf der Weiterfahrt Richtung Alleenstraße wechselte er auf die rechte Spur. Dabei kollidierte er mit einem VW Golf, an dessen Steuer eine 17-jährige Fahrschülerin saß. Der Fahrschulwagen drehte sich nach links vor den Sattelzug und wurde einige Meter vor der Sattelzugmaschine hergeschoben. An dem Auto entstand ein Schaden von 10 000 Euro.