Unfall mit einem leicht verletzten Autofahrer

Im Kreuzungsbereich der Zeughausstraße und der Kaiserstraße in Tuttlingen ist es am Dienstagabend, gegen 22.15 Uhr, zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein 28-jähriger Autofahrer leicht verletzte. Ein 30-Jähriger war mit einem Ford auf der Kaiserstraße unterwegs und wollte die Zeughausstraße queren. Hierbei prallte der Mann mit einem 28-jährigen Renault Clio-Fahrer zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigten Zeughausstraße entlangfuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Renault-Fahrer leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung des Mannes in einer Klinik war nicht von Nöten. Die Polizei schätzt die entstandenen Schäden an den Autos auf eine Höhe von jeweils 7000 Euro.