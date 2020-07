Unfall mit City-Roller

Leicht verletzt hat sich ein 21-Jähriger, der am Sonntagnachmittag in Tuttlingen mit seinem City-Roller unterwegs war. Auf dem Verbindungsweg im Schulzentrum bei den Gymnasien übersah der Fahrer auf dem Weg zum Skaterplatz/Umläufle ein Schlagloch. Er stürzte über den Lenker und zog sich leichte Blessuren zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.