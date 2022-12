Unfall mit Blechschaden im Kreisverkehr

Zu einem Unfall mit insgesamt 7000 Euro Blechschaden ist es am späten Donnerstagabend in Tuttlingen im Kreisverkehr auf dem Aesculap-Platz gekommen. Eine 20-Jährige fuhr gegen 23.15 Uhr mit einem Audi A3 aus Richtung der Christian-Scherer-Straße hinter einem 29 Jahre alten Fahrer eines Seat Ateca in den Kreisverkehr ein und bemerkte nicht rechtzeitig, dass der Seat-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. In der Folge prallte die junge Frau mit ihrem Wagen auf das vor ihr stehende Auto zusammen. Es entstand laut Schätzungen der Polizei am Seat ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro und am Audi von zirka 3000 Euro.