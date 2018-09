Unfall in Neuhauser Straße

In der Neuhauser Straße in Tuttlingen, zwischen Semmelsweiss- und Röntgenstraße, haben sich am Dienstagmorgen zwei Autos gestreift. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein 45-Jähriger fuhr gegen 9.20 Uhr in seinem Audi stadteinwärts. Dabei kam er auf die linke Fahrspur und streifte dort einen entgegenkommenden Ford. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf rund 10 000 Euro schätzt. Zur Bergung war ein Abschleppdienst nötig. Verletzt wurde niemand.