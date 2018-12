Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Sonntag gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung der Blumenstraße mit der Königstraße in Tuttlingen die Vorfahrt eines 44-Jährigen missachtet.

Der Mann war auf der Blumenstraße in Richtung Königstraße unterwegs, als er die Kreuzung mit seinem Audi überqueren wollte. Er hielt zunächst an. Beim Anfahren übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen. Durch den Zusammenprall der beiden Autos in der Kreuzungsmitte entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren laut der Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.