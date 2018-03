Bei einem Fahrspurwechsel auf der Theodor-Heuss-Allee in Tuttlingen hat ein 37-jähriger Lastwagenfahrer am Donnerstag gegen 15 Uhr einen Mitsubishi übersehen. Beim Zusammenprall wurde der Wagen des 25-Jährigen auf den Mittelstreifen geschleudert. Es entstand laut des Polizeiberichts ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.