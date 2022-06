Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Über 18 000 Euro Schaden ist am Dienstagmorgen, gegen 5.45 Uhr, bei einem Unfall auf der Möhringer Straße entstanden. Das teilt die Polizei mit. Ein 57-jähriger Fahrer eines Mazda war auf dem rechten Fahrstreifen der Möhringer Straße stadteinwärts unterwegs. Als der Mazda-Fahrer auf die linke Fahrspur wechselte, prallte der Mann mit einem BMW einer 43-Jährigen zusammen. Diese fuhr auf der linken Fahrspur in die gleiche Richtung. Es blieb bei dem Zusammenstoß bei einem Sachschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Mazda auf eine Höhe von rund 6500 Euro und am BMW auf ungefähr 12 000 Euro