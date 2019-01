Unfall auf schneeglatter Straße: 7000 Euro Schaden

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen ist es am Dienstagabend gegen 17.50 Uhr, zwischen Durchhausen und Talheim auf der Kreisstraße 5918 gekommen. Eine 24-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Opel Corsa von Durchhausen in Richtung Talheim, teilt die Polizei mit. In einer Rechtskurve der K 5918 geriet der Corsa aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Straße ins Schleudern und prallte mit einem entgegenkommenden Dacia Logan zusammen. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Der Schaden am Dacia beläuft sich laut Polizei auf 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten daraufhin abgeschleppt werden. Beim Zusammenstoß wurde die 24-jährige Corsa-Fahrerin leicht verletzt.