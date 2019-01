Unfälle, Schneebruch, ausgefallene Züge und Flüge: Der Winter ist da

Der Wintereinbruch hat auf Straßen, auf der Schiene und auf Flughäfen den Verkehr aufgehalten. Im Südwesten gab es zahlreiche Unfälle auf schneeglatter Fahrbahn. Ein Überblick.

Wegen Schnee und Eis haben sich auf den Straßen im Südwesten zahlreiche Unfälle ereignet:

Die Polizei in Tuttlingen meldete allein für die Zeit bis Samstagmittag rund 30 Verkehrsunfälle aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse. Meist blieb es bei Blechschäden. In einigen Fällen wurden Insassen leicht verletzt. "Während sich der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig und umsichtig verhielten, gibt es leider immer noch Autofahrer die mit völlig unzureichender Bereifung unterwegs sind", teilen die Beamten mit.

Winterreifen fast ohne Profil

Bei Deißlingen war ein VW Golf unter anderem deshalb ins Rutschen geraten, weil seine vorderen Winterreifen kaum mehr Profil hatten.

Die Beamten raten Autofahrern dringend, bei den schwierigen Straßenverhältnissen nur mit einwandfreier Bereifung zu fahren. "Auch Winterreifen mit ungenügender Profiltiefe oder alte Pneus sind für winterliche Verhältnisse völlig ungenügend. Bei abgefahrenen Reifen riskiert man außerdem ein saftiges Bußgeld."

Bei Schwäbisch-Gmünd rutschte ein Lastwagen von der B29 in den Graben.

Auf der A96 zwischen Lindau und Neuravensburg stand am Samstagabend ein Lastwagen quer und sorgte für Stau.

Mehr als 20 Unfälle meldet das Aalener Polizeipräsidium.

In Bayern kam ein junger Mann bei einem Unfall ums Leben.

Während das Wetter auf der Straße für Gefahr sorgt, haben die Wintersportler Grund zur Freude. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen sagte, fällt vor allem am Samstag Schnee in Baden-Württemberg fallen. Am Vormittag sei es insbesondere in Nordbaden weiß. Der Schnee wandert demnach dann im Laufe des Tages weiter nach Süden. Die Meteorologen warnen aufgrund des vielen Neuschnees auch vor Glätte. „Für Autofahrer ist Vorsicht geboten, besonders auf unbehandelten Straßen“, hieß es.

Allerdings bleibt der Schnee voraussichtlich nicht überall lange liegen:

Am Samstag gab es auch im Tiefland Neuschnee, der sich in tiefen Lagen aber auch in Regen wandeln kann. Für die Schwäbische Alb, die Ostalb und die Hohenloher Ebene sagten die Meteorologen allein für Samstag bis zu 15 Zentimeter Neuschnee voraus.

In den bergigen Regionen kann es zu leichten Schneeverwehungen kommen. „Die Schneeverwehungen sind sehr gering, Skifahrer können von guten Pisten und recht guten Bedingungen ausgehen“, sagte der Sprecher weiter. Die Temperaturen im Südwesten lagen am Samstag zwischen minus 1 und plus 6 Grad.

Am Sonntag soll es lediglich im Bergland oberhalb von 600 bis 800 Metern schneien. Bis Sonntagabend kann dort die Gesamtschneemenge auf 20 bis 40 Zentimer steigen. „Vor allem in den tieferen Lagen in der Nordhälfte wird der Schnee morgen recht schnell wegtauen“, sagte der Sprecher. Die Temperaturen steigen am Sonntag auf 0 Grad auf der Südwestalb und 7 Grad im Mannheimer Raum.

Dringende Warnungen in Bayern

Andauernde Schneefälle haben vor allem den südlichen Teil Bayerns in eine Winterlandschaft verwandelt. Für den Alpenrand und den Bayerischen Wald gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag eine Unwetterwarnung heraus: Es werden weiterhin heftige Schneefälle und auch Schneeverwehungen erwartet. Bis Montag könnte es auch in tieferen Lagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben, in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen sogar bis zu einem Meter. In den Bergen herrschte verbreitet große Lawinengefahr.

Flüge verspätet oder annulliert

Am Münchner Flughafen führte der Schneefall schon am Vormittag zu Beeinträchtigungen.

Flüge wurden annulliert, außerdem kam es zu Verspätungen. „Einzelne Airlines sind beeinträchtigt“, sagte eine Sprecherin am Morgen. Fluggäste sollten sich im Internet über verspätete Starts und Landungen informieren.

Es ist Winter. Es schneit. Etwas Dramatisches ist bisher nicht passiert. Ein Sprecher des Lagezentrums München

Auf den Straßen und Schienen blieb es bis zum Samstagvormittag weitgehend ruhig. „Es ist Winter. Es schneit. Etwas Dramatisches ist bisher nicht passiert“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in München. Autofahrer hatten sich offenbar auf den Schnee eingestellt; Chaos auf den Straßen blieb aus.

Die Bahn in Bayern meldete zunächst keine größeren Störungen. Am Morgen ließ sich auf der Südostbayernbahn zwischen Garching und Mühldorf eine Weiche zeitweise nicht mehr bewegen. Drei Züge waren erheblich verspätet. Am Vormittag fuhren die Züge auf der Strecke wieder regulär. „Insgesamt läuft der Verkehr stabil“, sagte ein Sprecher der Bahn. Am Vormittag änderte sich das: Die Schneelast sorgte für Komplikationen in Niederbayern:

Bis Montag könnte es auch in tieferen Lagen des Freistaates insgesamt 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee geben, der jedoch angesichts milder Temperaturen auch immer wieder taue.

Warnung vor Ski- und Wandertouren

Die Bergwacht und der Deutsche Alpenverein warnten vor Ski- oder Wandertouren in unsicheren Gebieten. Die Einsatzkräfte der Bergwacht sind nach eigenen Angaben in Alarmbereitschaft, rechnen aber nicht mit mehr Rettungseinsätzen. „Wenn die Lawinengefahr bei vier oder fünf auf der Skala liegt, sind wesentlich weniger Leute unterwegs“, sagte David Pichler von der Bergwacht Chiemgau am Freitag.

Hier gibt es Stau

Skiurlauber müssen sich auf den von Süden kommenden Autobahnen A8, A93, A95 und A96 sowie auf der A99 um München auf Staus einstellen.

