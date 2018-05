Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 8 und 18 Uhr in der Olgastraße in Tuttlingen einen Wagen zerkratzt. Er zog einen spitzen Gegenstand über die Motorhaube und das Heck des Autos. Es entstand laut des Polizeiberichts avom Donnerstag ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Hinweise gehen an das Polizeirevier Tuttlingen unter Telefon 07461 / 941-0. (pz)