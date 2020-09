Unbekannter zerkratzt Auto

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 18.00 und 20.45 Uhr die Fahrerseite eines in der Beethovenstraße abgestellten BMW zerkratzt. Dadurch entstand am Wagen ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.