Unbekannter droht Security-Mitarbeiter mit Schlagstock

Ein bislang Unbekannter hat am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, einem Security-Mitarbeiter eines Einkaufmarktes in der Weimarstraße in Tuttlingen mit einem Schlagstock gedroht und diesen dabei beleidigt.

Zuvor kam es auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes Polizeiangabe zufolge zu einem Streit zwischen dem unbekannten Täter und zwei Passanten. Als der 19-jährige Security-Mitarbeiter dazwischen ging, um den Streit zu schlichten, zog der Unbekannte plötzlich einen Schlagstock und drohte dem jungen Mann Schläge damit an. Hierbei beleidigte der Täter auch den Mitarbeiter.

So sieht der Täter aus

Nachdem die Polizei informiert worden ist, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Polizei liegt zu dem unbekannten Täter die folgende Personenbeschreibung vor: Der Täter soll ungefähr 25 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß sein. Er habe helle Haare. Der Mann war mit einem grauen Kapuzenpullover und einem weißen Basecap bekleidet.

Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/9410, zu melden.