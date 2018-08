Ein Unbekannter ist am Mittwochmorgen um kurz nach 3 Uhr in eine Videothek in der Zeughausstraße in Tuttlingen eingebrochen. Zunächst hob der Täter einen Gullideckel aus und warf diesen gegen die Glaseingangstür, die dadurch zu Bruch ging. Aus der Videothek entwendete der Unbekannte die Registrierkasse mit mehreren hundert Euro Inhalt. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

Hinweise gehen an die Polizei unter Telefon 07461/ 94 10.