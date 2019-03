Unbekannter bricht in Bürogebäude in der Rudolf-Diesel-Straße ein und erbeutet 80 Euro

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Dienstag in ein Bürogebäude in der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen.

Der Täter versuchte laut Polizei zunächst die Eingangstüre aufzubrechen, als dies nicht gelang, stieg er über einen Gartentisch auf einen Mülleimer und kletterte auf ein Vordach. Von hier aus schlug er mit einem Stein ein Fenster ein und gelang so in das Treppenhaus. Hier hebelte der Einbrecher eine Türe zu den Büroräumen auf, in dem er sämtliche Schubladen durchwühlte. Er entwendete etwa 80 Euro Bargeld und verließ dann das Gebäude wieder durch das Fenster. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an das Polizeirevier Tuttlingen (Tel: 07461-941-0).