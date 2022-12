Unbekannter beschädigt grauen BMW X3

Ein unbekannter Autofahrer hat bei einer Unfallflucht am Mittwoch zwischen 7.30 und 13.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Tuttlingen ein Auto beschädigt. Der Unbekannte streifte den vor dem Amtsgericht geparkten grauen BMWX3 im Bereich des Fahrzeughecks. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Dies berichtet die Polizei. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich beim Verursacherfahrzeug um eine Baumaschine oder einen Lastwagen gehandelt haben. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 9410, in Verbindung zu setzen.