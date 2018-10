Unbekannter beschädigt VW

Im Zeitraum von Samstag bis Montag ist ein in der Leutenbergstraße in Tuttlingen abgestellter VW Golf von einem bislang unbekannten Täter zweimal beschädigt worden. Von Samstagabend, gegen 23 Uhr, bis Sonntagmorgen, gegen 10 Uhr, wurden beide Seitenspiegel des VW eingeschlagen. Die linke, hintere Seitenscheibe des Wagens schlug der Unbekannte am Montag, im Zeitraum von 19 bis 22 Uhr ein.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 07461 / 9418-0.