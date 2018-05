Am Wochenende haben Unbekannte vier große Blumentöpfe in der Honbergstraße umgeworfen. Die Töpfe wurden beschädigt und die Bepflanzung samt Erde auf der Straße verteilt. Anwohner meldeten den Vandalismus der Polizei. Der Schaden an der von der Stadt aufgestellten Begrünung wird auf über 1000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen können sich unter Telefon 07461 / 9410 melden.