Unbekannte überfallen Mann und rauben sein Geld

Zeugen sucht die Polizei zu einem Raub auf der Oberen Hauptstraße am Freitagmorgen. Gegen 3.30 Uhr rissen zwei Unbekannte einen 59-jährigen Mann auf dem Gehweg vor der Hausnummer 20 auf den Boden, schlugen und traten auf den Mann ein und stahlen seinen Geldbeutel. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in nicht bekannte Richtung. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 59-Jährigen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Bereich der Oberen Hauptstraße Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 07461 / 941-0 zu melden.