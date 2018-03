Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montag, 29. Januar, und Donnerstag, 15. Februar, aus einem VW Tiguan vier Aluminium-Sommerräder gestohlen. Der Wagen war auf dem Gelände eines Autohauses in der Stockacher Straße in Tuttlingen abgestellt. Die Diebe hatten zuvor die Heckscheibe des Wagens eingeschlagen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07461 / 941-0 entgegen.