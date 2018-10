Unbekannte Randalierer treten in Wagenstraße Autospiegel ab

Mindestens fünf in der Wagenstraße geparkte Autos haben ein oder mehrere unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des Sonntags, in der Zeit zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, mutwillig beschädigt. An den Autos verschiedener Hersteller, die am Fahrbahnrand zwischen den Gebäuden mit den Hausnummern 54 und 64 parkten, wurden laut Polizei vorwiegend die Außenspiegel abgetreten.

Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern.