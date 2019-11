Unbekannte haben es auf Kupferkessel abgesehen

Gleich zwei Mal haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zugeschlagen und Kupferkessel aus zwei Gärten gestohlen – einen im Wilhelm-Nagel-Weg und der andere in der Straße Unter Jennung in der Möhringer Vorstadt.

Vermutlich machten sich die Unbekannten erst in den frühen Morgenstunden des Freitags in den fremden Grundstücken zu schaffen, denn eine Anwohnerin im Wilhelm-Nagel-Weg machte gegen 4 Uhr eine entsprechende Wahrnehmung. Ein unbekanntes Auto hielt um diese Zeit in der Straße an. Aus dem Wagen sei ein relativ großer Mann gestiegen, der die Fahrertür offen stehen ließ und sich auf das angrenzende Grundstück begab. Dort nahm der Unbekannte den vorhandenen Kupferkessel aus dem Garten, trug diesen zum Auto und steckte den Kessel in den Kofferraum. Anschließend fuhr der Fremde mit ausgeschaltetem Licht davon. Die Polizei Tuttlingen (07461/941-0) hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt weitere Zeugenhinweise entgegen.