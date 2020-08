Unbekannte demolieren Pkw

Am Wochenende haben Unbekannte einen Pkw beschädigt, der in der Nelkenstraße geparkt war. Sie schlugen oder traten gegen einen Außenspiegel eines dort geparkten Mercedes-Benz mit Tuttlinger Kennzeichen, was diesen zerstörte. Bei der Anzeigen-Aufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass auch andere Kraftfahrzeuge in der Nelkenstraße beschädigt worden waren. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.